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Царьград

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Эксперт РАНХиГС Абрамов назвал способы сбережения при растущих ценах

Эксперт РАНХиГС Абрамов назвал способы сбережения при растущих ценах

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов рекомендует использовать инструменты денежного рынка для регулярного пополнения накоплений и оперативного вывода средств с доходностью выше инфляции, а также рассматривать краткосрочные облигации и флоатеры, напоминая, что гарантированной прибыли не даёт ни один инвестиционный продукт.

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