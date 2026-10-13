Эксперт РАНХиГС Абрамов назвал способы сбережения при растущих ценах

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов рекомендует использовать инструменты денежного рынка для регулярного пополнения накоплений и оперативного вывода средств с доходностью выше инфляции, а также рассматривать краткосрочные облигации и флоатеры, напоминая, что гарантированной прибыли не даёт ни один инвестиционный продукт.
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