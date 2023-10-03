Politico: администрации Байдена объявит о новом пакете помощи Украине на неделе

Американская сторона намерена выделить очередной пакет помощи киевскому режиму. Администрация президента США Джо Байдена до 8 октября объявит о своем решении, рассказал неназванный чиновник газете Politico.
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