Кто вышел на Евро-2024 из стыковых матчей

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Сегодня завершились стыковые матчи квалификации чемпионата Европы. Грузия в серии пенальти прошла Грецию (0:0, 4:2 по пенальти), Украина одержала волевую победу над Исландией (2:1), Польша в серии 11-метровых одолела Уэльс (0:0, 5:4 по пенальти).