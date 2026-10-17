Я задолбала так водоканал , что сегодня у меня ремонт труб и канализации 😁, с утра в выходной день приехали МЧС сотсосом и откачали фекалии раз, второе : заменили стоки два , третье ремонт трубы по воде 😁 Донецкая группа новостей.