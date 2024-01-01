Василий Федорович Гончаров, почетный гражданин Миллеровского района, отмечает юбилей

В свои 75 он бодр, активен. У него много проектов, идей, которые необходимо обязательно реализовать. Все, кто работает с Василием Федоровичем, подчеркивают его надежность иответственность, богатый жизненный и профессиональный опыт, душевность и отзывчивость.
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