Пыльно сегодня не только на Малой Садовой. Но и на Казанской улице - на живописных развалинах Пробирной палаты.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Пыльно сегодня не только на Малой Садовой. Но и на Казанской улице - на живописных развалинах Пробирной палаты.