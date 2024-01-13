По итогам этого года в России вырастет турпоток в санатории

По итогам этого года туристический поток в российские санатории может увеличится на 2-3%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на директора Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаила Данилова.
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