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Закон, порядок, государство

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Расчет зенитной установки группировки войск «Центр» уничтожили разведывательный БпЛА противника на Красноармейском направлении СВО

Расчет зенитной установки группировки войск «Центр» уничтожили разведывательный БпЛА противника на Красноармейском направлении СВО

Расчеты зенитных установок ЗУ-23 круглосуточно обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, вооружения и военной техники, уничтожая разведывательные БПЛА самолетного типа, а также ударные дроны-камикадзе противника.

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