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Сложное заболевание оперного певца Кунгурова. Достаточно было задать один вопрос - психиатр

Сложное заболевание оперного певца Кунгурова. Достаточно было задать один вопрос - психиатр

С вопросом о смерти Кунгурова журналисты обратились к заведующему отделением интенсивной психиатрической помощи московского психоневрологического диспансера, судебно-психиатрическому эксперту Артёму Гилеву.

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