На форуме в Швейцарии премьер Китая призвал отказаться от политики санкций и провести «красные линии» в плане развития искусственного интеллекта

Некоторые действия США за последние два года были явно направлены на отрезание Китая от высококачественных полупроводниковых технологий, используемых для искусственного интеллекта, из-за опасений, что эти технологии подпитывают военный потенциал Пекина.
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