McLaren хочет ужесточить штраф Ферстаппена за аварию с Норрисом

McLaren хочет ужесточить штраф Ферстаппена за аварию с НоррисомMcLarenРуководитель команды McLaren Андреа Стелла подтвердил проведение переговоров с FIA, чтобы прояснить их мнение о том, что Макс Ферстаппен нарушил правила на Гран При Австрии.