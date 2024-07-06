McLaren хочет ужесточить штраф Ферстаппена за аварию с Норрисом

McLaren хочет ужесточить штраф Ферстаппена за аварию с НоррисомMcLarenРуководитель команды McLaren Андреа Стелла подтвердил проведение переговоров с FIA, чтобы прояснить их мнение о том, что Макс Ферстаппен нарушил правила на Гран При Австрии.
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