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ФедералПресс

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Скандал на дебатах: кандидат в президенты Польши заступился за Путина

Скандал на дебатах: кандидат в президенты Польши заступился за Путина

ВАРШАВА, 21 апреля, ФедералПресс. Во время теледебатов в польском городе Коньске кандидат в президенты Мачей Мацяк, получивший в СМИ прозвище «путинский кандидат», оказался в центре политического скандала.

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