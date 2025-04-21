Скандал на дебатах: кандидат в президенты Польши заступился за Путина

ВАРШАВА, 21 апреля, ФедералПресс. Во время теледебатов в польском городе Коньске кандидат в президенты Мачей Мацяк, получивший в СМИ прозвище «путинский кандидат», оказался в центре политического скандала.
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