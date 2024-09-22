За неделю ВФУ убили одного и ранили троих мирных жителей Херсонской области

Около трехсот артиллерийских мин и снарядов выпустили украинские войска по расположенным вдоль левого берега Днепра населенным пунктам Херсонской области за истекшую неделю, 22 сентября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
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