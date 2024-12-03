Юань сильно просел на фоне угрозы торговой войны с США

Пошлины на все товары из Поднебесной пока не введены, равно как и Трампа еще нет в Овальном кабинете Белого дома, однако заявления будущего президента США уже портят Пекину его экономические показатели и статистику.
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