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Разумовский вестник

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Анастасия Ракова: результаты профтестирования теперь доступны московским школьникам в «МЭШ»

Анастасия Ракова: результаты профтестирования теперь доступны московским школьникам в «МЭШ»

Девятиклассникам доступны персональные рекомендации Новая функция Московской электронной школы поможет девятиклассникам столичных школ узнать результаты профориентационного тестирования и получить персональные рекомендации от наставников по выборы колледжа.

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