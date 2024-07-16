Анастасия Ракова: результаты профтестирования теперь доступны московским школьникам в «МЭШ»

Девятиклассникам доступны персональные рекомендации Новая функция Московской электронной школы поможет девятиклассникам столичных школ узнать результаты профориентационного тестирования и получить персональные рекомендации от наставников по выборы колледжа.
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