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Царьград

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ЕС и США готовят новую торговую сделку: в фокусе автотарифы и технологии

ЕС и США готовят новую торговую сделку: в фокусе автотарифы и технологии

Евросоюз и США обсуждают торговую сделку по автотарифам и регулированию технологий. Еврокомиссар Марош Шефчович заявил о готовности к переговорам.

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