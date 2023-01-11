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Марченко забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой». У него 9+0 в 17 играх

Марченко забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой». У него 9+0 в 17 играх

Кирилл Марченко забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой». Форвард «Коламбуса» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (3:6).

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