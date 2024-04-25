Алтайские спасатели представят большую программу в барнаульском парке "Юбилейный"

Приглашают всех желающих, вход бесплатный В Барнауле 30 апреля в парке "Юбилейный" состоятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню победы и 375-й годовщине образования пожарной охраны России, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
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