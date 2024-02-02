Минтруд нашел новый способ борьбы с зарплатами в конвертах

Минтруд предложил налоговым органам передавать сведения о гражданах, в том числе содержащие налоговую тайну, в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости и в органы Роструда, пишут «Известия».
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