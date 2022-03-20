РАИРО

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АНЕКДОТЫ И УМНЫЕ МЫСЛИ.

АНЕКДОТЫ И УМНЫЕ МЫСЛИ.

      - Не люблю я российскую попсовую эстраду.- Да Вы, батенька, гомофоб!!! Обычная ночь. Муж и жена в постели, не могут заснуть: за стеной надрывается соседский ребенок.

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