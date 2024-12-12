Почему британская Royal Mail стала символом государственности, а такая же наша служба — синонимом неоправданных трат?

Даже в советское время почта работала плохо. А сейчас его функциональность практически исчезла. При этом частные службы доставки умудряются обслуживать клиентов и зарабатывать деньги, а Федеральная почта с ее мощным административным и бюджетным ресурсом несет постоянные убытки и не в состоянии справиться с базовыми социальными задачами, такими как доставка периодических изданий, не забывая при этом получать их .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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