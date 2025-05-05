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Татар-информ

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Роспатент зарегистрировал товарный знак «Бессмертный полк»

Роспатент зарегистрировал товарный знак «Бессмертный полк»

Роспатент официально зарегистрировал товарный знак «Бессмертный полк», пишет ТАСС. Зарегистрированная эмблема представляет собой красную звезду с изображением Георгия Победоносца внутри и надписью «Бессмертный полк» в верхней части.

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