Роспатент зарегистрировал товарный знак «Бессмертный полк»

Роспатент официально зарегистрировал товарный знак «Бессмертный полк», пишет ТАСС. Зарегистрированная эмблема представляет собой красную звезду с изображением Георгия Победоносца внутри и надписью «Бессмертный полк» в верхней части.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии