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32 года брака, делёжка шкафов и возврат в Москву: драма олимпийских чемпионов Линичук и Карпоносова

32 года брака, делёжка шкафов и возврат в Москву: драма олимпийских чемпионов Линичук и Карпоносова

Пару Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова в спортивном мире долгие годы считали примером монолитной надежности.

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