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Регионы России

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Израильские полицейские прибыли в Умань для охраны праздника Рош ха-Шана

Израильские полицейские прибыли в Умань для охраны праздника Рош ха-Шана

В город Умань, Украина, прибыла группа израильских полицейских с целью усиления охраны общественного порядка и безопасности во время празднования Рош ха-Шана — еврейского Нового года.

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