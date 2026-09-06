Израильские полицейские прибыли в Умань для охраны праздника Рош ха-Шана

В город Умань, Украина, прибыла группа израильских полицейских с целью усиления охраны общественного порядка и безопасности во время празднования Рош ха-Шана — еврейского Нового года.
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Надо шарахнуть туда, по центру, Орешником С ЗАРЯДОМ !
Хотя бы одну уманьскую мразь на СВО в плен взяли или кто-то сдался?