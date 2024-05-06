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Герой России рассказал, когда советская разведка добыла план «Барбаросса»

Герой России рассказал, когда советская разведка добыла план «Барбаросса»

Советская военная разведка добыла план нападения на СССР, более известный как план «Барбаросса», через 11 дней после его утверждения, сообщил в ходе передачи рассекреченных документов Музею Победы начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ — заместитель начальника Генштаба ВС РФ, Герой России, адмирал Игорь Костюков.

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