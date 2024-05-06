Герой России рассказал, когда советская разведка добыла план «Барбаросса»

Советская военная разведка добыла план нападения на СССР, более известный как план «Барбаросса», через 11 дней после его утверждения, сообщил в ходе передачи рассекреченных документов Музею Победы начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ — заместитель начальника Генштаба ВС РФ, Герой России, адмирал Игорь Костюков.