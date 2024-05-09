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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эмери после вылета «Астон Виллы» из Лиги конференций: «Олимпиакос» заслужил финал. Мы были неконкурентоспособны»

В четверг «Астон Вилла» уступила «Олимпиакосу». Греческий клуб прошел дальше по сумме двух матчей. «Мы попали в еврокубки в конце прошлого сезона, и в этом году мы наслаждались ими, но победить очень сложно, и мы находимся в процессе [развития].

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