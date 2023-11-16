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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кочетков проиграл 4-й матч в сезоне, отбив 20 бросков «Филадельфии» из 23

Петр Кочетков отбил 20 бросков из 23 в матче с «Филадельфией» (1:3). Вратарь «Каролины» потерпел 4-е поражение в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 5 игр.

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