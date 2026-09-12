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Царьград

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Трамп встретится с европейскими лидерами в Ирландии в выходные

Трамп встретится с европейскими лидерами в Ирландии в выходные

Президент США Дональд Трамп в сентябре посетит Ирландию, где проведёт встречи с европейскими лидерами и примет участие в турнире по гольфу.

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