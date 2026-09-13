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Жители Москвы вошли в число победителей и призеров «Первого кубка нейроконтента» на МФМ – 2026

Жители Москвы вошли в число победителей и призеров «Первого кубка нейроконтента» на МФМ – 2026

На Международном фестивале молодежи – 2026 подвели итоги двух соревнований Президентской платформы «Россия — страна возможностей» — «Первого кубка нейроконтента» и «Антифейк-чемпионата».

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