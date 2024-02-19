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Если «бы» Навальный стал президентом

Если «бы» Навальный стал президентом

  Россия не Аргентина и не Украина, здесь не могут избирать клоунов или наркоманов. Конечно, как мы все знаем, история не знает сослагательного наклонения, но все же просто представим.

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Комментарии
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ВФ
Владимир Фердман
во время какой-то встречи еще до пенсионной эпопеи
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3 час.
Tania Еременко
Похоронить его надо на  тюремном кладбище. На фига ещё отправлять с почестями за бугор. Им там своих трупов хватает. Пришлют с Украины. если мало.
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17 мин.
Нина Грекова
Я не понимаю, зачем что то предполагать? Навальный бы НИКОГДА не был Президентом и точка.
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8 мин.

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