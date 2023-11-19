Под Красноярском ураган сорвал крышу с больницы

В Сухобузимском районе сильный ветер сорвал крышу с местной больницы, сообщили NGS24.RU читатели. При этом больница работает в штатном режиме, сообщили краевой депутат Илья Зайцев со ссылкой на главного врача.
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