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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд забил 63 гола в 65 матчах АПЛ – больше всех за первые два сезона. У Коула было 55

Второе место по этому показателю занимает экс-форвард «Ньюкасла» Энди Коул, у которого было 55 мячей в первых двух сезонах АПЛ.

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