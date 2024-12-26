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Закон и Порядок

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В РАН рассказали о высоком риске сильной вспышки на Солнце

В РАН рассказали о высоком риске сильной вспышки на Солнце

istockphoto.com Москва, 26 декабря - АиФ-Москва. В ближайшие дни на Солнце ожидается вспышка высшей категории X, о чем сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

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