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«Филадельфия» проиграла 4 матча подряд с общей разницей 10:19. Команда идет последней на Востоке

В первом домашнем матче в сезоне «Флайерс» уступили «Ванкуверу» (0:3).  До этого команда Джона Тортореллы, начавшая сезон с победы над теми же «Кэнакс» (3:2 Б), уступила «Калгари» (3:6), «Эдмонтону» (3:4 ОТ) и «Сиэтлу» (4:6).

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