❗️⚡️Британский «дедлайн 2030» как инструмент мобилизации ВПК Руперт Пирс, занявший пост директора по национальным вооружениям Великобритании, на технологическом саммите Thales UK сформулировал тезис, который стоит читать не как прогноз, а как управленческое решение.
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