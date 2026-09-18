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Русское оружие

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❗️⚡️Британский «дедлайн 2030» как инструмент мобилизации ВПК Руперт Пирс, занявший пост директора по национальным вооружениям Великобритании, на технологическом саммите Thales UK сформулировал тезис, который стоит читать не как прогноз, а как управленческое решение.

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