Гуарани Кампинас – Сан-Паулу где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Паулиста (Лига Паулиста) 26 февраля

В понедельник, 26 февраля, сыграют Гуарани Кампинас и Сан-Паулу в 10 туре Чемпионата Паулиста. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 20 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Estádio Brinco de Ouro da Princesa».