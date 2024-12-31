Мне вчера один подписчик дал совет, что писать надо лишь про то, что знаешь наверняка. Что же, последую ему и напишу сегодня про то, что знаю точно.
Почему рухнул СССР? Потому что предателей не расстреливали, а принимали в КПСС. Привожу конкретный пример
Комментарии
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Silver Kont
Ингерманда - чухонская проститутка, чалившаяся за проституцию на торфоразработках и здоровье там оставившая, поэтому так люто ненавидит те времена.... И здоровье подрастеряла, и денег мимо пизды сколько проплыло...
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48 мин.
A
Anodtat
Да нет Александр, Горский то как раз все эти материалы знает.Просто либерасты никак не могут допустить консолидации всех граждан России, не хотят социализации России. Поэтому и тявкают.Тема социализации поднята, а это для них кость в горле.Вот и активизируются подонки типа горского, помойлова, ланской и пары- тройки дебилов типа сергея че и саши дмитренко.
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46 мин.
Silver Kont
Лысый хрущ действовал по наущению своей жены, родственники которой были бандеровцами...
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35 мин.
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