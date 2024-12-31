Почему рухнул СССР? Потому что предателей не расстреливали, а принимали в КПСС. Привожу конкретный пример

Ингерманда - чухонская проститутка, чалившаяся за проституцию на торфоразработках и здоровье там оставившая, поэтому так люто ненавидит те времена.... И здоровье подрастеряла, и денег мимо пизды сколько проплыло...

A

Anodtat

Да нет Александр, Горский то как раз все эти материалы знает.Просто либерасты никак не могут допустить консолидации всех граждан России, не хотят социализации России. Поэтому и тявкают.Тема социализации поднята, а это для них кость в горле.Вот и активизируются подонки типа горского, помойлова, ланской и пары- тройки дебилов типа сергея че и саши дмитренко.