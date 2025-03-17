Несколько человек пострадали на пожаре дома в Калужской области

К ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаютсяВ селе Татаринцы, Сухиничского района, Калужской области в воскресенье, 16 марта произошел пожар.
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