Несколько человек пострадали на пожаре дома в Калужской области

К ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаютсяВ селе Татаринцы, Сухиничского района, Калужской области в воскресенье, 16 марта произошел пожар.