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Царьград

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Сход вагонов в Ростовской области: 600 пассажиров перевезли автобусами

Сход вагонов в Ростовской области: 600 пассажиров перевезли автобусами

В Ростовской области после схода грузовых вагонов на перегоне Двойная — Ельмут автобусами перевезли более 600 пассажиров поездов, направленных в обход аварийного участка.

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