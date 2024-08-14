14 августа Лиз Трасс снова попала на первые страницы британской прессы. 45-дневная премьер-министр страшно разозлилась на очередной эпизод сравнения её […] The post Бывшая премьер-министр Великобритании вновь продемонстрировала глупость appeared first on Медиакратия.
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