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Закон, порядок, государство

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Украинцам ясно, что дела плохи. И они не хотят умирать

Украинцам ясно, что дела плохи. И они не хотят умирать

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер обрисовал картину, которую в Киеве и западных столицах предпочитают замалчивать: украинские войска видят ситуацию на поле боя и не хотят жертвовать жизнями ради конфликта, исход которого уже предрешен.

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Комментарии
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Олег Орлов
Погибшие американцы во Вьетнаме, наверное тоже так себя чувствовали...
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4 н.