Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер обрисовал картину, которую в Киеве и западных столицах предпочитают замалчивать: украинские войска видят ситуацию на поле боя и не хотят жертвовать жизнями ради конфликта, исход которого уже предрешен.
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