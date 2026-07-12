Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер обрисовал картину, которую в Киеве и западных столицах предпочитают замалчивать: украинские войска видят ситуацию на поле боя и не хотят жертвовать жизнями ради конфликта, исход которого уже предрешен.