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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шпрыгин о рекордах: «Поздравляю Дзюбу, но я за Овечкина гораздо больше переживаю. Весь мир следит, в Америке вообще бум – НХЛ запустила счетчик на стадионе»

Дзюба забил 31-й гол за сборную России в товарищеском матче против Гренады (5:0) и установил новый рекорд по количеству мячей за национальную команду, опередив Александра Кержакова (30).

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