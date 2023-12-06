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Ковалев о 8:7 с «Динамо»: «Всегда интереснее смотреть больше голов. Разве плохо, когда у тебя такая результативная атака? «Спартак» хорошо разыгрывал – такой хоккей приятно видеть!»

5 декабря красно-белые одержали победу над «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (8:7 ОТ).  – Что за матч такой мы увидели? «Спартак» победил «Динамо» со счетом 8:7 в овертайме.

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