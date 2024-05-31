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Нижегородская полиция начала проверку после осквернения памятника Ленину

Нижегородская полиция начала проверку после осквернения памятника Ленину

Нецензурные надписи под скульптурой вождя Октябрьской революции привлекли внимание правоохранителей.Полиция проводит проверку из-за осквернения памятника Владимиру Ленину в Нижнем Новгороде.

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