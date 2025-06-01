Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Я иду в депутатство – зовёт меня люди»: у вернувшего Сибирь узбекам народного избранника из Югры может появиться соратник в Думе Воркуты

«Я иду в депутатство – зовёт меня люди»: у вернувшего Сибирь узбекам народного избранника из Югры может появиться соратник в Думе Воркуты

ИА "Русский ГУП Продакшн" В Воркуте мигрант из Азербайджана Джалил Рафиев рвётся к власти. Об этой проблеме мы писали неоднократно.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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5 час.
Франц форштейн
Фсе, пи..дец, дожили . Анархия мать порядка .К то хочет тот и в думе ,главное занести ,ларек два .Чернослив прет ,надо останавливать .Конец истории
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1 час.
Юрий Белов
Проще - повыгонять их ВСЕХ (с гражданством и без) на хрен из страны - и забыть как страшный сон ! Как Сталин после ВОВ в Крыму . В теплушки - и за шлагбаум !
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56 мин.
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