Музеи Москвы, ч.23

Итак, у нас очередной краткий обзор московских музеев. Но начну, пожалуй, с такой вот информации.Как реставраторы случайно нашли в стене огромный советский горельефКогда гуляете по Главному павильону ВДНХ по выставке - обратите внимание на монументальный горельеф многолюдного тримфального шествия «Советскому народу - слава» Евгения Вучетича.