119 деревьев и почти 370 тысяч рублей: четыре омича нарубили дров на несколько уголовных дел

Также сообщники должны будут возместить причинённый материальный ущерб. Как сообщают в пресс-службе УМВД по Омской области, завершено рассмотрение материалов уголовного дела в отношении четырёх омичей, которые проживают в Колосовском районе.
Также сообщники должны будут возместить причинённый материальный ущерб. Как сообщают в пресс-службе УМВД по Омской области, завершено рассмотрение материалов уголовного дела в отношении четырёх омичей, которые проживают в Колосовском районе.
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