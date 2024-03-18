В Сети появились кадры уничтожения БПЛА в районе аэропорта Домодедово

"Mash" опубликовал видео ликвидации беспилотника ВСУ, направлявшегося на Москву17 марта мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале сообщал, что в районе Домодедово был замечен вражеский беспилотник.
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