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В Сети появились кадры уничтожения БПЛА в районе аэропорта Домодедово

В Сети появились кадры уничтожения БПЛА в районе аэропорта Домодедово

"Mash" опубликовал видео ликвидации беспилотника ВСУ, направлявшегося на Москву17 марта мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале сообщал, что в районе Домодедово был замечен вражеский беспилотник.

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