В Рязанской области умерла директор Можарской школы Валентина Уланова

Руководить учебным заведение Валентина Уланова начала в 2003 году. "Была прекрасным учителем, настоящим директором, болеющим за свой трудовой коллектив, честным и отзывчивым человеком", - вспоминает коллегу коллектив школы.
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