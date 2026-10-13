Вопрос не в том, обманет ли нас Трамп, а в том — когда?

Утреннее солнце пытается рассечь лучами туман, но пока безуспешно. Да и сама погода не то чтобы безоблачная.
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